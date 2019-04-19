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ВСУ обстреляли три населённых пункта в ЛНР

Происшествия

Обошлось без жертв и разрушений

Луганск, 19 апреля 2019, 07:24 — REGNUM  За минувшие сутки боевики ВСУ четыре раза нарушили перемирие, заявили 19 апреля в Народной милиции ЛНР, сообщается на сайте оборонного ведомства.

Под обстрелом оказались позиции Народной милиции ЛНР, расположенные в районе населённых пунктов Золотое-5, Калиново и Калиново-Борщеватое.

В направлении Золотого-5 ВСУ выпустили пять гранат из подствольных гранатомётов и применили стрелковое оружие.

По Калиново украинские силовики выпустили пять мин калибра 120 мм, три мины калибра 82 мм, а также применили вооружение БМП и гранатомёты АГС.

В результате обстрелов никто не пострадал, разрушения гражданской инфраструктуры не зафиксированы.

Напомним, сутками ранее боевики ВСУ три раза обстреляли ЛНР, выпустив более 40 единиц боеприпасов.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель России на переговорах в Минске Борис Грызлов заявил, что украинская сторона отказывается от ведения переговоров и не хочет согласовывать «пасхальное» перемирие.

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