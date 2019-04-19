Алтайские энергетики устранили последствия урагана

Барнаул, , 05:48 — REGNUM Алтайские энергетики справились с последствиями урагана, бушевавшего в регионе целые сутки, 18 апреля. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в «Алтайэнерго», работы велись в 20 районах Алтайского края.

«Своевременно предпринятые действия еще до начала штормового фронта позволили не допустить массовых отключений электроэнергии в регионе. Локальные технологические нарушения ликвидировались максимально оперативно», — отметили энергетики.

По их словам, на период ремонта основного оборудования часть потребителей подключали к резервным схемам. Также использовались резервные источники снабжения электроэнергией. Всего за период проведения аварийно-восстановительных работ было задействовано 87 бригад, в составе которых работали 261 человек и 98 единиц техники.

Несмотря на то, что сегодня, 19 апреля, погода улучшилась, оперативный штаб продолжает функционировать.

Напомним, прогноз о штормовом характере погоды, полностью оправдался: сильный ветер (до 25−27 метров в секунду), осадки в виде мокрого снега, (местами в предгорных районах сильные осадки, местами метель, гололедные явления, отложение мокрого снега) наблюдались в регионе 18 апреля.

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