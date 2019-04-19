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Как в кино: водитель попытался перелететь через разводной мост в Петербурге

Происшествия

Трюк не удался

Санкт-Петербург, 19 апреля 2019, 05:33 — REGNUM  Турист из Италии попытался перелететь на автомобиле через разводящийся мост в Санкт-Петербурге, передает телеканал РЕН-ТВ.

Сообщается, что автомобиль турист взял в одной из каршеринговых компаний. Он попытался на полной скорости перелететь через разведенный мост с одной стороны на другую, однако эффектный трюк окончился неудачно.

Отмечается, что для спасения водителя пришлось сводить мост обратно. В машине также находился и пассажир. В результате произошедшего водитель получил черепно-мозговую травму, а пассажир — ушиб поясничного отдела.

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Дорожно-транспортные происшествия
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