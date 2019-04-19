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Женщина погибла во время беспорядков в Северной Ирландии

Происшествия

Полиция завила, что расценивает произошедшее как террористический акт

Белфаст, Великобритания, 19 апреля 2019, 04:48 — REGNUM  Женщина была убита в перестрелке во время беспорядков в Лондондерри в Северной Ирландии, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителей полиции.

Сообщается, что в районе Крегган в Лондондерри произошла стрельба, в результате которой погибла женщина. Также неизвестные бросали бутылки с зажигательной смесью, камни, кирпичи и пустые бутылки. Полиция завила, что расценивает произошедшее как террористический акт.

Агентство отмечает, что беспорядки возникли в ответ на массовые обыски в домах местных жителей. Детали произошедшего не уточняются.

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