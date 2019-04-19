Один человек погиб при столкновении пяти автомобилей в Люберцах

Люберцы, Московская область, , 04:26 — REGNUM В подмосковных Люберцах произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей, в результате которого погиб один человек, сообщает пресс-служба Минтранса РФ по Московской области.

Сообщается, что авария произошла на 29-м километре дороги М-5 «Урал», на трассе столкнулись пять автомобилей. В результате происшествия погиб один человек. В связи с произошедшим представители министерства транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Подмосковья призывают водителей соблюдать скоростной режим на дорогах.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля в Санкт-Петербурге столкнулись три легковых автомобиля. В результате столкновения пострадали пять человек.

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