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Один человек погиб при столкновении пяти автомобилей в Люберцах

Происшествия

Авария произошла на 29-м километре дороги М-5 «Урал»

Люберцы, Московская область, 19 апреля 2019, 04:26 — REGNUM  В подмосковных Люберцах произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей, в результате которого погиб один человек, сообщает пресс-служба Минтранса РФ по Московской области.

Сообщается, что авария произошла на 29-м километре дороги М-5 «Урал», на трассе столкнулись пять автомобилей. В результате происшествия погиб один человек. В связи с произошедшим представители министерства транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Подмосковья призывают водителей соблюдать скоростной режим на дорогах.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля в Санкт-Петербурге столкнулись три легковых автомобиля. В результате столкновения пострадали пять человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Пять человек пострадали в Петербурге при столкновении трех автомобилей

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Дорожно-транспортные происшествия
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