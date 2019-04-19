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На красноярском заводе двух рабочих придавило рухнувшей крышей

Происшествия

Еще один человек получил тяжелые травмы

Красноярск, 19 апреля 2019, 04:18 — REGNUM  Двое рабочих погибли, еще один получил травмы при обрушении части металлической конструкции крыши на заводе в Красноярске, сообщает пресс-служба областного Следственного комитета РФ.

Сообщается, что инцидент произошел на Красноярском заводе деталей трубопроводов. Из-за сильного ветра снесло часть крыши, которая упала на работников предприятия.

В результате происшествия два человека погибли, еще один получил тяжелые травмы и сейчас находится в реанимации. На месте происшествия проводится доследственная проверка.

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Обрушения зданий
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