На красноярском заводе двух рабочих придавило рухнувшей крышей

Красноярск, , 04:18 — REGNUM Двое рабочих погибли, еще один получил травмы при обрушении части металлической конструкции крыши на заводе в Красноярске, сообщает пресс-служба областного Следственного комитета РФ.

Сообщается, что инцидент произошел на Красноярском заводе деталей трубопроводов. Из-за сильного ветра снесло часть крыши, которая упала на работников предприятия.

В результате происшествия два человека погибли, еще один получил тяжелые травмы и сейчас находится в реанимации. На месте происшествия проводится доследственная проверка.