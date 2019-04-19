В Риме сотрудник кладбища спрятал в могилах 110 тысяч доз кокаина

Рим, , 04:02 — REGNUM Сотрудник кладбища «Кампо Верано» (Рим) арестован по подозрению в наркоторговле, передает Rai News 24.

Мастер по мрамору попался в момент посещения тайника, в котором хранились наркотики. Выяснилось, что он прятал в могиле кокаин, который найден в количестве 110 тысяч доз.

Напомним, основанное в 1808—1814 гг. «Кампо Верано» расположено вокруг древней католической церкви Сан-Лоренцо-фуори-ле-Мура. На кладбище установлен памятник жертвам Второй мировой войны.

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