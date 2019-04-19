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Пригород Триполи обстреляли из минометов

Происшествия

Представители ЛНА отвергли обвинения в обстреле

Пригород Триполи обстреляли из минометов
Иллюстрация: Voice of America
Ливия

Триполи, 19 апреля 2019, 03:17 — REGNUM  Пригород ливийской столицы Триполи подвергся обстрелу из минометов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителей ливийский властей.

Сообщается, что разрывы мин были слышны в пригороде Триполи, часть из которых упали недалеко от здания больницы. Информации о повреждениях и пострадавших пока нет. Местные власти уже обвинили в обстреле командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифу Хафтара. Представители ЛНА отвергли обвинения в обстреле.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля Военная генпрокуратура правительства национального согласия Ливии выдала ордер на арест командующего ЛНА маршала Хафтара. Ордер был опубликован на официальной странице правительства.

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Гражданская война в Ливии
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