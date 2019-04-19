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Акула напала на школьницу во Флориде

Происшествия

Девочка зашла в воду и была укушена акулой

Майами, США, 19 апреля 2019, 02:59 — REGNUM  Акула напала на 10-летнюю школьницу в американском штате Флорида, сообщает WJXT.

Сообщается, что девочка отмечала свое 10-летие на одном из пляжей штата. Она решила искупаться, зашла в воду и внезапно испытала сильную боль. Родители предположили сначала, что девочку ужалила медуза, но затем заметили в воде кровь.

Позднее выяснилось, что девочку укусила за ногу акула, а затем, когда ребенок попытался отогнать ее, акула укусила руку. Девочку отвезли в больницу, там медики наложили ей 40 швов. В настоящее время ее состояние оценивается как стабильное.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля 80-летний житель штата Флорида поймал аллигатора на заднем дворе своего дома. Отмечалось, что мужчина попытался стреножить рептилию, однако аллигатор вырывался и пытался убежать в пруд. В поимке животного ему помогли сотрудники экстренных служб.

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