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В Москве эвакуировали отдел полиции из-за пожара

Происшествия

Позднее пожар был ликвидирован, пострадавших не было

В Москве эвакуировали отдел полиции из-за пожара
Пожар

Москва, 19 апреля 2019, 01:58 — REGNUM  В подвале здания отдела полиции в московском районе Орехово-Борисово Южное произошло возгорание, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Сообщается, что возгорание произошло в доме № 37 по улице Елецкая, в котором располагается отдел МВД РФ по району Орехово-Борисово Южное. Причиной пожара стало короткое замыкание в щитовой. В целях безопасности проводилась эвакуация людей. Позднее пожар был ликвидирован, пострадавших не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля в Бурятии двое злоумышленников попыталась поджечь здание администрации Заиграевского района. Оба поджигателя были задержаны, возбуждено уголовное дело.

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Пожары в административных зданиях
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