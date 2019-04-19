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Три альпиниста погибли из-за схода лавины в Канаде

Происшествия

В настоящее время поиск тел погибших не ведется из-за угрозы схода новых лавин

Три альпиниста погибли из-за схода лавины в Канаде
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Лавина

Оттава, 19 апреля 2019, 01:40 — REGNUM  Три альпиниста погибли в результате схода лавины в канадских горах, передает телеканал CTV.

Сообщается, что альпинисты погибли 17 апреля. Они пытались взойти на восточный склон пика Хаус в горах национального заповедника Банф. Этот склон считается одним из наиболее трудных подъемов на всей территории заповедника. Отмечается, что погибшие были профессиональными альпинистами из США и Европы. В настоящее время поиск тел погибших не ведется из-за угрозы схода новых лавин.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля десять человек накрыло лавиной в Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая. Тогда группа пеших туристов отправилась в горы 6 апреля и попала под лавину. Туристов спасли благодаря наличию у них связи. В результате происшествия двое получили травмы и были госпитализированы.

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Оползни, лавины, сели
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