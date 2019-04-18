Нижегородский райсуд начнет рассмотрение дела экс-главы Марий Эл 23 апреля

Йошкар-Ола, , 22:14 — REGNUM Слушание по делу обвиняемого в крупной взятке экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова в Нижегородском районном суде Нижнего Новгорода назначено на 23 апреля. Соответствующая информация опубликована на портале суда.

Отмечается, что соответствующее решение принято 15 апреля.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, экс-глава Марий Эл Леонид Маркелов был задержан 13 апреля 2017 года. Уголовное дело в отношении него было возбуждено сразу по трём статьям УК РФ. Его обвинили в даче и получении взятки, а также посредничестве во взяточничестве. Кроме Маркелова фигурантами по делу проходят глава компании «Телекомпания 12 регион» и бывший депутат Госсобрания республики, учредитель птицефабрики «Акашевская» Николай Криваш.

Следствие полагает, что Маркелов через главу компании получил от Криваша взятку в размере 235 млн рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

В отношении Криваша вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, он скрылся от органов следствия и находится в розыске.

В конце декабря 2017 года в отношении Леонида Маркелова было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение и хранение боеприпасов», а в марте — о «Злоупотреблении должностными полномочиями».

С делом экс-главы республики в одно производство объединено уголовное дело в отношении экс-главы марийского минсельхоза Ираиды Долгушевой. Она, как полагает следствие, предоставляла заведомо ложную информацию от минсельхоза республики в интересах Криваша, что позволило Маркелову получить взятку в особо крупном размере.

Ни один из обвиняемых свою вину не признает.

В конце декабря 2018 года подозреваемым были предъявлены обвинения в получении взятки и посредничестве во взяточничестве, а также злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном обороте оружия.

В конце января Верховный суд РФ удовлетворил ходатайство следствия о смене подсудности уголовного дела экс-главы республики, учитывая широкие связи Маркелова в органах власти, правоохранительных органах и судейском сообществе Марий Эл, на тесный контакт с председателем йошкар-олинского суда. Все это могло сказаться на беспристрастности судей в Марий Эл.

В феврале Генеральная прокуратура РФ подала иск в отношении Маркелова об обращении его имущества в размере 1,5 млрд рублей в доход государства.

В перечень имущества вошли жилой комплекс в природоохранной зоне Марий Эл, земельные участки, денежные средства, квартиры, принадлежащие бывшему чиновнику, дорогостоящие часы.

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