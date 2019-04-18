El Pais: 29 человек погибли на Мадейре после падения автобуса на дом

Лиссабон, , 21:04 — REGNUM По меньшей мере 29 человек скончались в результате дорожного происшествия на португальском острове Мадейра ранним вечером среды, 17 апреля, пишет испанское издание El Pais со ссылкой на информацию агентства Reuters, местных СМИ и агентства Lusa. Автобус сошел с трассы и, перевернувшись, упал на жилой дом.

Согласно сведениям, которые глава муниципалитета Caniço Филипе Соза сообщил телевизионному каналу SIC, большинство погибших были немецкими туристами. Несчастный случай привел к ранениям более 20 человек, в числе которых — водитель автобуса и туристический гид (оба португальской национальности).

Издание Diario de Noticias рассказывает, что трагедия произошла на очень крутом повороте в местности Santa Cruz. По-видимому, автобус не вошел в поворот с надлежащей скоростью и в результате опрокинулся на вираже. Из-за резкого уклона местности на скалистом острове транспортное средство рухнуло прямо на дом, внутри которого в тот момент находилось несколько человек. В первом сообщении об аварии говорилось о двоих погибших, позднее цифра увеличилась до девяти, а сейчас известно по меньшей мере о 29 скончавшихся.

«Несколько человек перевезли в госпиталь Cruz de Carvalho, другими занимаются на месте происшествия», — сообщил местный мэр агентству Lusa. По сведениям EFE, португальский президент Марселу Ребелу ди Соза, который сперва сообщил, что отправится на остров немедленно (т.е. в минувшую среду), решил перенести поездку, чтобы предоставить самолет Военно-воздушных сил Португалии, который он намеревался использовать, для транспортировки раненых, часть которых планировалось доставить в Лиссабон.

Региональная служба спасения населения проинформировала, что в спасательных работах задействованы 50 человек и 19 транспортных средств, в том числе пожарных и машин скорой помощи. Идет расчистка завалов в поврежденном доме.

Согласно первым предположениям, причина трагедии связана с некой проблемой с тормозами автобуса, на котором путешествовали 53 человека. Транспортное средство только успело выехать из отеля Quinta Splendida, как через небольшое количество метров, на одном из первых поворотов, произошло несчастье.

В этом сезоне Мадейра является популярным туристическим направлением, напоминает El Pais, поскольку гарантирует отдыхающим солнце и субтропическую температуру.