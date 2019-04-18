Реставраторы Нотр-Дама передали следователям записи с камер видеонаблюдения

Париж, , 20:16 — REGNUM Реставраторы собора Парижской Богоматери передали французским следователям записи с камер видеонаблюдения, которые были установлены на северной башне сгоревшего храма, 18 апреля передает агентство Reuters.

По словам Марка Эскенази, представителя компании Europe Echafaudage, на кадрах, переданных полиции, зафиксировано самое начало пожара в основании шпиля Нотр-Дам-де-Пари.

Компания Europe Echafaudage занималась возведением лесов и реставрационными работами шпиля собора Парижской Богоматери.

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