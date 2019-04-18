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Реставраторы Нотр-Дама передали следователям записи с камер видеонаблюдения

Происшествия

Компания Europe Echafaudage занималась возведением лесов и реставрационными работами шпиля собора Парижской Богоматери

Реставраторы Нотр-Дама передали следователям записи с камер видеонаблюдения
lucylv163
Собор Парижской Богоматери

Париж, 18 апреля 2019, 20:16 — REGNUM  Реставраторы собора Парижской Богоматери передали французским следователям записи с камер видеонаблюдения, которые были установлены на северной башне сгоревшего храма, 18 апреля передает агентство Reuters.

По словам Марка Эскенази, представителя компании Europe Echafaudage, на кадрах, переданных полиции, зафиксировано самое начало пожара в основании шпиля Нотр-Дам-де-Пари.

Компания Europe Echafaudage занималась возведением лесов и реставрационными работами шпиля собора Парижской Богоматери.

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Пожар в соборе Парижской Богоматери
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