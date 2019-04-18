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В реестр уволенных из-за утраты доверия внесли лишь восемь служащих Татарии

Происшествия

Всего в федеральный перечень попали 1139 человек

В реестр уволенных из-за утраты доверия внесли лишь восемь служащих Татарии
Иван Шилов © ИА REGNUM
Коррупция

Казань, 18 апреля 2019, 19:52 — REGNUM  В федеральный реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, попали лишь восемь представителей Татарии. По состоянию на 13 апреля, в него внесено 1139 бывших чиновников. Таким образом, бывшие служащие республики составляют ничтожную долю — 0,7%.

Так, двое уволенных являлись сотрудниками республиканского Управления ФСИН, они лишились должностей в связи с коррупционными нарушениями.

По аналогичной причине были уволены сотрудник МВД в Бавлинском районе региона и инспектор ГИБДД по Казани. Другой сотрудник казанского ГИБДД потерял работу из-за наличия судимости.

В связи с конфликтом интересов лишился должности Старший оперуполномоченный группы по выявлению преступлений в сфере строительства МВД в Набережных Челнах.

Кроме того, из-за утраты доверия были уволены водитель регионального подразделения Росгвардии и начальник отдела опеки и попечительства исполкома Мензелинского района.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с 2018 года Федеральный портал «Госслужба» публикует реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия.

По итогам прошлого года в России число уволенных по этой причине составило более 700 человек.

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