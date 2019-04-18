Суд изучает видео драки компании Кокорина и Мамаева с Соловчуком

Москва, , 18:41 — REGNUM В Пресненском суде Москвы показали видео драки с участием российских футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина, его брата Кирилла Кокорина и четвёртого фигуранта дела Александра Протасовицкого возле клуба «Эгоист», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

При просмотре видео мнение участников процесса разделилось. Так, сторона обвинения настаивает на том, что первым удар по водителю ведущей Первого канала Виталию Соловчуку нанёс Павел Мамаев, и тот лишь оттолкнул его. Сторона защиты утверждает обратное, что первый удар нанёс как раз водитель, а его рука отлетела от собственного удара, а не из-за действий футболиста.

Видно, как удары Мамаев наносил удары по автомобилю, затем Кирилл Кокорин сделал выпад ногой в лицо Соловчуку. Коснулся ли он лица, на видео точно не разобрать.

Адвокаты утверждают, что, судя по кадрам видео, никакого сговора между ребятами не было.

Ранее в суде свидетель Лада Джафарова заявила, что Александр Кокорин не наносил удары во время потасовки:

«Он разнимал дерущихся. Когда началась потасовка, он был на другой стороне».