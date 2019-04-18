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В Москве задержаны двое мужчин с человеческим скелетом

Происшествия

В их сумке обнаружены кости женщины, умершей более года назад

В Москве задержаны двое мужчин с человеческим скелетом
Алексей Рожнов © ИА Красная Весна
Полиция Москвы

Москва, 18 апреля 2019, 18:29 — REGNUM  На одной из улиц Москвы сотрудники полиции задержали двоих мужчин, переносивших в сумке фрагменты человеческого скелета, сообщается 18 апреля на официальном сайте столичного управления Следственного комитета.

Уточняется, что мужчины были задержаны возле одного из домов на 1-й Владимирской улице.

По имеющейся на данный момент информации, костные останки являются частью скелета женщины, смерть которой наступила более года назад. Личность покойной устанавливается.

Сотрудниками полиции заведено уголовное дело об убийстве. Задержанных

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