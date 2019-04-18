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В ДТП в центре Петербурга пострадали граждане ФРГ, Эстонии и ребенок

Происшествия

Выросло число пострадавших в аварии

Санкт-Петербург, 18 апреля 2019, 18:23 — REGNUM  До шести человек возросло количество пострадавших в результате ДТП на углу Невского проспекта и набережной реки Фонтанка в центре Санкт-Петербурга. Среди пострадавших — один ребенок.

Как сообщила вице-губернатор города Анна Митянина, в Мариинскую больницу доставлены неизвестный мужчина, находящийся в тяжелом состоянии, а также гражданка Эстонии и гражданин Германии — в состоянии средней тяжести.

В НИИ скорой помощи им. Джанелидзе доставлены мужчина и женщина в состоянии средней тяжести.

В Детскую городскую больницу им. Раухфуса скорая помощь отвезла ребенка в состоянии средней тяжести.

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Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля около 16:45 мск на перекрестке Невского и Фонтанки произошло столкновение двух легковых автомобилей. В результате ДТП один автомобиль выехал в пешеходную зону и совершил наезд на пешеходов. Один из пострадавших упал в воду реки Фонтанка, но был спасен с причала прогулочных судов.

На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства ДТП устанавливаются.

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Дорожно-транспортные происшествия
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