В ДТП в центре Петербурга пострадали граждане ФРГ, Эстонии и ребенок

Санкт-Петербург, , 18:23 — REGNUM До шести человек возросло количество пострадавших в результате ДТП на углу Невского проспекта и набережной реки Фонтанка в центре Санкт-Петербурга. Среди пострадавших — один ребенок.

Как сообщила вице-губернатор города Анна Митянина, в Мариинскую больницу доставлены неизвестный мужчина, находящийся в тяжелом состоянии, а также гражданка Эстонии и гражданин Германии — в состоянии средней тяжести.

В НИИ скорой помощи им. Джанелидзе доставлены мужчина и женщина в состоянии средней тяжести.

В Детскую городскую больницу им. Раухфуса скорая помощь отвезла ребенка в состоянии средней тяжести.

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Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля около 16:45 мск на перекрестке Невского и Фонтанки произошло столкновение двух легковых автомобилей. В результате ДТП один автомобиль выехал в пешеходную зону и совершил наезд на пешеходов. Один из пострадавших упал в воду реки Фонтанка, но был спасен с причала прогулочных судов.

На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства ДТП устанавливаются.

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