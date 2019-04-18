В Ярославле бывшего директора интерната судят за жестокость

Ярославль, , 18:19 — REGNUM В мировом суде Ленинского района Ярославля началось рассмотриение уголовного дела в отношении бывшего директора школы-интерната для глухонемых детей Ларисы Шельбах. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Уголовно дело было возбуждено по статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего работником образовательной организации, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетними».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, директор школы-интерната для глухонемых детей заставила воспитанников пить мочу. Лариса Шельбах объясняла, что дети справили нужду в бак, откуда другие школьники пили воду. А история с мочой была своего рода воспитательным приемом. Об этом говорит и адвокат бывшего директора интерната.

«Жестокое обращение было перепутано с методом драматизации, который применяется в отношении детей, которые страдают какими-либо физическими недостатками. Вполне допустимые в детской психологии методы драматизации были истолкованы как особая жестокость, при этом никакого принуждения в отношении подростков Лариса Вениаминовна не совершала», — рассказала адвокат подсудимой Галина Старостина.

Матери потерпевших полагают, что речь идет об унижении их детей.

«Представьте себе, если бы вашего ребенка вызвали в кабинет, где сидят директор и замдиректора, и заставили снять штаны, пописать и выпить эту мочу», — сказала мать одного из воспитанников интерната.

Вскоре после скандала директор интерната уволилась. В ее защиту выступали педагоги Ярославля. Статья, по которой обвиняется Лариса Шельбах, предполагает наказание до трех лет лишения свободы. Точку в непростой истории должен поставить суд.

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