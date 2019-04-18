В ДТП на Фонтанке в Петербурге пострадали четверо пешеходов

Санкт-Петербург, , 17:39 — REGNUM В дорожной аварии на пересечении Невского проспекта и набережной реки Фонтанки днем 18 апреля пострадали четверо пешеходов. Такую информацию предоставили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По уточненным данным, ДТП произошло около 16:45 мск.

«При неустановленных обстоятельствах произошло столкновение двух легковых автомобилей. В результате ДТП один из автомобилей заехал на пешеходную зону и совершил наезд на четырех пешеходов», — сообщили в Главке МВД.

Сотрудники полиции, в том числе, следователи ГУ МВД, работают на месте происшествия, обстоятельства и причины дорожной аварии выясняются.

По данным СМИ, пешеходы были сбиты после столкновения двух автомобилей, один из которых, по словам очевидцев, двигался на красный сигнал светофора. После удара автомобиль отбросило в пешеходов, одного из которых выбросило в реку Фонтанка. Он был поднят из воды прогулочным катером. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

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