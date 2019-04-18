Четверг, 18 Апреля 2019 года
18:00:11 МСК

Летевший из России в ОАЭ самолёт экстренно приземлился в Тегеране

Происшествия

У одного из пассажиров на борту произошёл инфаркт

Летевший из России в ОАЭ самолёт экстренно приземлился в Тегеране
Julian Dufort
Самолет идет на посадку

Тегеран, 18 апреля 2019, 17:23 — REGNUM  Пассажирский самолёт, выполнявший рейс из Санкт-Петербурга в Дубай, совершил экстренную посадку в аэропорту Тегерана, передаёт 18 апреля агентство Mehr.

Как сообщается, во время полёта на борту Boeing 757 одному из пассажиров стало плохо. Экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку в Иране.

По информации агентства, в аэропорту медики диагностировали у 63-летнего мужчины инфаркт миокарда, он был экстренно госпитализирован.

Спустя некоторое время самолёт с остальными пассажирами отправился далее по маршруту, вскоре рейс благополучно прибыл в Дубай.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиапроисшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить