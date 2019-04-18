Летевший из России в ОАЭ самолёт экстренно приземлился в Тегеране

Тегеран, , 17:23 — REGNUM Пассажирский самолёт, выполнявший рейс из Санкт-Петербурга в Дубай, совершил экстренную посадку в аэропорту Тегерана, передаёт 18 апреля агентство Mehr.

Как сообщается, во время полёта на борту Boeing 757 одному из пассажиров стало плохо. Экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку в Иране.

По информации агентства, в аэропорту медики диагностировали у 63-летнего мужчины инфаркт миокарда, он был экстренно госпитализирован.

Спустя некоторое время самолёт с остальными пассажирами отправился далее по маршруту, вскоре рейс благополучно прибыл в Дубай.