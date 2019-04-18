В ДТП на углу Невского проспекта и Фонтанки пешехода сбросило в реку

Санкт-Петербург, , 17:13 — REGNUM Новое ДТП с пострадавшими произошло на набережной реки Фонтанки на пересечении с Невским проспектом. По предварительным данным, одного из пешеходов от удара выбросило в реку. Движение по Фонтанке парализовано.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», 18 апреля около 16:40 мск на перекрестке столкнулись два автомобиля, отлетевшей после столкновения машиной были сбиты трое пешеходов.

«Один из них от удара перелетел ограждение и упал в реку. Его удалось оперативно достать и вытащить на проходящий мимо прогулочный катер», — отмечает источник.

На место ДТП прибыли кареты скорой помощи, медики оказывают помощь пострадавшим. Движение по участку набережной Фонтанки перекрыли на время ликвидации последствий ДТП.

«Одного человека машина сбила в воду вместе с деревом, и женщина пострадала. Скорая приехала очень быстро. BMW на красный ехал. Водного пострадавшего достали с помощью экипажа прогулочного катера», — подтверждают очевидцы в соцсети.

Это уже вторая тяжелая авария на данном перекрестке. Предыдущая произошла накануне наступления нового 2019 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, на пересечении Невского проспекта и набережной реки Фонтанки 30 декабря 2018 года в 17:23 мск столкнулись автомобили Mercedes и Subaru. Первый двигался по Фонтанке, в то время как второй начал движение по Невскому. В результате удара Mercedes вылетел на тротуар и сбил семерых пешеходов, ожидавших зеленого сигнала светофора. Двое пострадавших были госпитализированы в тяжелом состоянии, еще двое — в состоянии средней тяжести, остальные получили легкие травмы.

В связи с большим общественным резонансом председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин решил передать дело об этом ДТП следователям центрального аппарата ГСУ СК РФ.

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