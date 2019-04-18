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Президент Конго обвинил в кораблекрушении на Киву «жадных перевозчиков»

Происшествия

Перевозчики используют изношенные катера и берут на борт в несколько раз больше людей

Президент Конго обвинил в кораблекрушении на Киву «жадных перевозчиков»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Жители Конго

Киншаса, 18 апреля 2019, 17:00 — REGNUM  Президент Конго Феликс Тшискеди заявил, что в кораблекрушении на Киву виновны «жадные операторы перевозок», 18 апреля передает агентство Reuters.

Перевозчики на озере Киву используют изношенные катера и берут на борт в несколько раз больше людей, чем это предусмотрено техникой безопасности.

В настоящий момент спасатели извлекли из воды тела 13 пассажиров с затонувшего катера на озере Киву, 142 человека до сих пор считаются пропавшими без вести.

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Кораблекрушения
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