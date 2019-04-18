В Усть-Каменогорске ликвидируют радиоактивное загрязнение

Усть-Каменогорск, Казахстан, , 16:26 — REGNUM На ликвидацию радиационных загрязнений вблизи Восточно-Казахстанского государственного технического университета (ВКГТУ) им. Серебрикова в Усть-Каменогорске выделено 48 млн тенге ($127 млн), сообщает 18 апреля YK-news.kz.

Отмечается, что площадь, которая подлежит очистки, составляет около 450 кв. метров. С территории участка вывезут около 80 куб. метров зараженного грунта. В настоящее время норма гамма-излучения превышена в четыре раза.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января сотрудники таможенного поста «Майкапчагай» в Казахстане предотвратили ввоз на территорию Евразийского экономического союза радиоактивного груза из Китая.

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