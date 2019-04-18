Четверг, 18 Апреля 2019 года
16:29:06 МСК

В Усть-Каменогорске ликвидируют радиоактивное загрязнение

Происшествия

С территории участка вывезут около 80 куб. метров зараженного грунта

Усть-Каменогорск, Казахстан, 18 апреля 2019, 16:26 — REGNUM  На ликвидацию радиационных загрязнений вблизи Восточно-Казахстанского государственного технического университета (ВКГТУ) им. Серебрикова в Усть-Каменогорске выделено 48 млн тенге ($127 млн), сообщает 18 апреля YK-news.kz.

Отмечается, что площадь, которая подлежит очистки, составляет около 450 кв. метров. С территории участка вывезут около 80 куб. метров зараженного грунта. В настоящее время норма гамма-излучения превышена в четыре раза.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января сотрудники таможенного поста «Майкапчагай» в Казахстане предотвратили ввоз на территорию Евразийского экономического союза радиоактивного груза из Китая.

Читайте также: Таможенники Казахстана вернули в Китай радиоактивные керамические шары

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дезактивация радиоактивного загрязнения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить