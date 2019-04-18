15 га люцерны сгорело в сельском поселении Чувашии из-за поджога

Чебоксары, , 15:55 — REGNUM В Чувашии регистрируют многочисленные случаи сжигания сухой травы и мусора. Как сообщили ИА REGNUM в ГКЧС республики, 17 апреля спасатели выезжали на вызовы 11 раз. 18 апреля 15 га прошлогодней люцерны сгорело в Чебоксарском районе.

За минувшие сутки, 17 апреля, в Чувашии зарегистрированы 11 случаев возгорания сухой травы и мусора в Чебоксарском, Ядринском, Алатырском, Цивильском, Канашском, Шумерлинском и Порецком районах, а также в городах Чебоксары и Алатырь. Всего с 1 апреля на территории Чувашии пожарные совершили 20 выездов на тушение сухой травы.

По информации ГУ МЧС по республике, к ответственности по ст. 20.4 КоАП РФ («Нарушение требований пожарной безопасности») привлечены шесть человек.

Чебоксарская районная газета «Таван Ен» сообщает, что 18 апреля в Кшаушском сельском поселении произошёл крупный пожар: на двух полях сгорело около 15 га сухой травы. Здесь с осени не была убрана люцерна, которая за это время затвердела и превратилась в «горючий материал». Предварительная причина пожара — поджог.

Спасатели призывают не разводить костры на территории домовладений и вблизи них, не сжигать бытовые отходы, мусор, сухую растительность и вблизи них. В настоящее время для предотвращения пожаров от неконтролируемого пала сухой травы сотрудники пожарного надзора ежедневно совместно с администрациями муниципальных образований проводятся рейды по населенным пунктам и садоводческим товариществам республики. Основная цель — «правовое информирование граждан о мерах пожарной безопасности и пресечение нарушений».

Напомним, 12 апреля в Чебоксарском районе во время сжигания сухой травы погибла 66-летняя дачница. Как следует из материалов проверки следственного управления СКР по Чувашии, женщина сжигала сухую траву в поле рядом со своим участком, в результате возникло сильное задымление. По предварительным данным, она задохнулась и скончалась от отравления угарным газом.

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