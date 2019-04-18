На крыше вуза в Петербурге нашли имитационную гранату

Санкт-Петербург, , 15:44 — REGNUM На крыше одного из зданий Санкт-Петербургского государственного экономического университета был обнаружен подозрительный предмет, похожий на ручную гранату. Его обследовали специалисты-взрывотехники. К счастью, находка оказалась не опасной.

Как сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 18 апреля около 14:20 мск в дежурную часть поступила информация о том, что на крыше одного из строений комплекса зданий по адресу Банковский переулок, 2, обнаружен похожий на гранату предмет.

На место происшествия, находящееся в центре Петербурга, оперативно прибыла дежурная группа инженерно-технического отдела ОМОН ГУ Росгвардии.

«Осмотрев предмет, специалисты установили, что это имитационная граната для игры в страйкбол. Опасности она не представляла и была изъята для утилизации», — сообщили в пресс-службе Главка Росгвардии.

Напомним, 1 апреля 2019 года в доме на Петроградской стороне Петербурга в ходе ремонта нашли артиллерийский снаряд в боевом состоянии. Боеприпас был изъят и вывезен сотрудниками ОМОН на специализированный полигон для уничтожения.

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В городе Колпино в ночь на 15 апреля произошел взрыв боевой гранаты, привезенной с мест боев минувшей войны в Ленобласти. При взрыве погиб 50-летний мужчина, его 19-летний сын ранен в ногу и госпитализирован. Возбуждено уголовное дело.

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