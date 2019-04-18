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В ЛНР зафиксированы три автомобиля ВСУ с боеприпасами — Филипоненко

Происшествия

Возможно готовится провокация ко второму туру выборов

Луганск, 18 апреля 2019, 15:08 — REGNUM  В район населённого пункта Трёхизбенка прибыли три автомобиля ВСУ с боеприпасами, заявил 18 апреля на брифинге офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, сообщается на сайте оборонного ведомства.

По его словам, грузовики марки «Урал» перевозили боеприпасы к гранатомётам АГС-17, СПГ-9 и ГП-25.

«Данные действия противника мы расцениваем как подготовку к провокациям в преддверии второго тура выборов президента», — отметил Филипоненко.

Как сообщил представитель Народной милиции ЛНР, ранее вдоль линии фронта была замечена подозрительная активность украинской техники. Возможно готовятся провокационные обстрелы ЛНР с украинской стороны.

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