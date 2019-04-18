Порт-Элизабет, , 12:50 — REGNUM

Двое граждан ЮАР, задержанные с 167 рогами носорога, 16 апреля были доставлены в суд, передает Deutsche Welle Swahili.

Жителям города Порт-Элизабет Кливу Джону Мельвиллу и Петрусу Штейнутбыли предъявлены обвинения в транспортировке рогов носорога. По информации следствия, задержанный груз направлялся в Азию, в частности в Китай и Вьетнам.

ЮАР является естественной средой обитания почти для 80% всех носорогов в мире. Страна серьезно страдает от нелегальной торговли рогами носорогов. Только за 2018 год браконьеры убили 769 носорогов.