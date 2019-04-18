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Актер из фильма «На игле — 2» убит в Шотландии

Происшествия

Неизвестный выстрелил в Уэлша, когда тот припарковал автомобиль

Эдинбург, Великобритания, 18 апреля 2019, 11:20 — REGNUM  Боксер и актер Брэдли Уэлш, сыгравший в продолжении известного фильма «На игле» застрелили в Шотландии. Об этом сообщает The Sun.

Нападение на Уэлша произошло 17 апреля в Эдинбурге, у дверей его дома. Неизвестный выстрелил в актера, когда тот припарковал автомобиль. От ранения в голову Уэлш скончался на месте, ему было 42 года.

Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

Фильм «На игле» (Trainspotting) британского режиссёра Дэнни Бойла, снятый по одноимённому роману Ирвина Уэлша, вышел на экраны в 1996 году и стал культовым. В 2017 году Бойл снял вторую часть картины, в основе которой также лежит новелла Уэлша.

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