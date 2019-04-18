ВСУ 12 раз нарушили режим прекращения огня — представительство ДНР в СЦКК

Донецк, , 10:58 — REGNUM За минувшие сутки украинские силовики 12 раз открыли огонь, выпустив по территории ДНР 36 единиц боеприпасов, сообщили 18 апреля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На донецком направлении ВСУ четыре раза применили 82-мм миномёты, выпустив 21 мину. Они также использовали противотанковую управляемую ракету, а также гранатомёты РПГ, СПГ и крупнокалиберное стрелковое оружие.

На мариупольском направлении украинские силовики применили гранатомёты РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Донецк (посёлок шахты «Трудовская»), Донецкий аэропорт («Вольво-центр»), Крутая Балка, Ясиноватая, Спартак, Жабичево, Докучаевск, Саханка», — рассказали в СЦКК.

В результате обстрелов жертв среди мирных жителей и разрушений инфраструктуры не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее ВСУ выпустили по территории ДНР 181 единицу боеприпасов.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Украины заявил, что ВСУ намерены выполнять «пасхальное» перемирие, однако командиры боевиков, находящихся на передовой, могут вести огонь по Донбассу по своему усмотрению.

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