Тюменский лицей за шалость школьника выплатит более 200 тыс. рублей

Тюмень, , 10:53 — REGNUM Тюменский лицей ответит за подростка, ткнувшего карандашом в глаз одноклассника. Учебное заведение заплатит более 200 тыс. рублей за материальный ущерб и моральный вред, понесённый школьником, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Ленинского районного суда.

Как следует из материалов дела, в лицее № 93 города Тюмени на перемене шестиклассник ткнул одного из сверстников карандашом в правый глаз.

Бабушка раненого школьника доставила его в стационар областной больницы. Там мальчик находился на лечении. После выписки у него наблюдалась потеря зрения правым глазом.

Ленинский районный суд города Тюмени рассмотрел гражданский иск бабушки, которая, будучи законным представителем внука, потребовала с лицея компенсацию материального ущерба в размере 83 тыс. рублей и 500 тыс. рублей морального вреда.

Суд удовлетворил её требования частично и взыскал с лицея № 93 в пользу школьника 14 тыс. рублей материального ущерба и 100 тыс. рублей морального вреда. Тюменский областной суд, рассмотрев дело в апелляционной инстанции, изменил решение в части выплаты морального вреда до 200 тыс. рублей.