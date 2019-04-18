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По делу ульяновского экс-автоинспектора назвали стоимость жизни человека

Происшествия

Бывший сотрудник полиции, по вине которого в аварии погиб пассажир, должен будет выплатить супруге погибшего 1 млн рублей

Ульяновск, 18 апреля 2019, 10:49 — REGNUM  В Ульяновской области вынесен приговор бывшему сотруднику ГИБДД региона, по вине которого погиб в аварии погиб один человек. Суд назначил ему два года колонии-поселения, сообщает следственное управление СКР по региону.

Авария произошла вечером 7 октября 2018 года на трассе «Село Архангельское — СНТ «Юрманки». Следствием и судом установлено, что бывший полицейский не справился управлением «Audi S5» и врезался в железобетонный столб линии электропередач. В результате ДТП один из пассажиров получил тяжёлые травмы, второй пассажир скончался на месте происшествия.

Суд признан экс-автоинспектора виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью другого потерпевшего»). Ему назначено два года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2,5 года. Также он должен выплатить супруге погибшего 1 млн рублей.

Напомним, в прошлом году под уголовное преследование по аналогичной статье попал бывший оперуполномоченный УМВД РФ по Ульяновской области. Следствие полагает, что 16 ноября 2018 года в Ульяновске он не справился с управлением ВАЗ-2170 и сбил насмерть 38-летнего пешехода на улице Полбина. В апреле 2019 года уголовное дело направлено в суд.

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Расследование преступлений сотрудников правоохранительных органов
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