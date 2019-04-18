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Шокировавшее нацию преступление: в Южной Корее мужчина убил пятерых соседей

Происшествия

Вероятно, мужчина невменяем

Сеул, 18 апреля 2019, 10:33 — REGNUM  Правоохранительные органы Южной Кореи проводит расследование в отношении 42-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве пятерых человек, сообщает 18 апреля Associated Press.

Подозреваемый поджег собственную квартиру и начал наносить ножевые ранения выбегающим из дома соседям, в результате чего пять человек погибли, 13 получили ранения.

Преступление было совершено в городе Чинджу и потрясло нацию. Премьер-министр Южной Кореи Ли Нак Ён подверг критике работу полиции, так как подозреваемый и прежде совершал насилие в отношении соседей.

По информации силовых структур, подозреваемый сопротивлялся аресту, кроме того, он находился под наблюдением у психиатров.

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