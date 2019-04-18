Самое сильное землетрясение за год произошло на Тайване

Тайбэй, , 10:21 — REGNUM Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в море близ тайваньского уезда Хуалянь около 13:01 по местному времени 18 апреля, сообщает Китайский сейсмологический центр (CENC).

Землетрясение длилось около 10 секунд. Жители столицы Тайваня, города Тайбэя, заметили покачивание люстр внутри зданий. Многие жители кричали, когда произошло самое сильное землетрясение на острове в текущем году.

По местному телевидению показали, как потрескались стёкла в зданиях провинции Хуалянь, где толчки были самыми сильными. Эпицентр землетрясения залегал по координатам 24,02 градуса северной широты и 121,65 градусов восточной долготы на глубине 24 км. Жертв и пострадавших нет.

Читайте ранее в этом сюжете: Землетрясение произошло на севере столицы Китая