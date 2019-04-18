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В Ярославской области воры повредили чудотворную икону

Происшествия

И украли золотые украшения

В Ярославской области воры повредили чудотворную икону
Иллюстрация: Wikimedia.org
Алексеевский монастырь

Углич, Ярославская область, 18 апреля 2019, 09:59 — REGNUM  В Угличе Ярославской области неизвестные повредили чудотворную икону в Алексеевском женском монастыре. Об этом сообщают «Вести-Ярославль».

Икона «Свеча неугасимая огня невещественного» (Вратарница Угличская) — главная святыня монастыря. Она написана на холсте. По традиции верующие приносят к таким иконам золотые украшения, которые помещают в нижнюю часть образа.

Воры ночью проникли в храм, где располагалась икона, перепелив решетку на окне. Чтобы забрать золото, они разбили стекло, которым был закрыт низ иконы. Образ получил повреждения. Настоятельница монастыря написала заявление в полицию.

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