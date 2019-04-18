Снегопад в Томской области оставил без света более 700 человек

Томск, , 09:32 — REGNUM В Томской области из-за последствий снегопада оказались без электроэнергии более 700 жителей восьми населённых пунктов. Об этом 18 апреля сообщили в пресс-службе «Томской распределительной компании».

Отмечается также, что несколько аварийных отключений было и в Томске. В данный момент ведутся восстановительные работы, в которых задействовано 11 бригад и более 20 единиц специализированной техники.

Накануне, 17 апреля, «Томская распределительная компания» перешла в режим повышенной готовности, мобилизовав для устранения технологических нарушений на объектах компании 30 бригад и 60 единиц спецтехники.

Напомним, в ночь с 17 на 18 апреля в Томской области из-за снегопада и метели отменен ряд авиарейсов. На дорогах региона увеличилось количество ДТП.

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