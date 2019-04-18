Приамурье накрыл снежный циклон

Благовещенск, , 09:36 — REGNUM Завитинский район Приамурья накрыло мощным снегопадом, в некоторых сёлах района глубина снежного покрова более метра, парализовано движение транспорта, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как сообщили в Амурском гидрометцентре, за несколько часов в Завитинске выпало 32 мм осадков, что составляет 70% месячной нормы к данному периоду года. В районе установился снежный покров высотой 23 см. В Благовещенске количество осадков составило 4 миллиметра. В других районах Амурской области южнее Белогорска выпало от 7 до 16 миллиметров, что вдвое превышает норму декады. Северный ветер усилился до 20 метров в секунду.

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Из-за аномального снегопада администрацией района было принято решение отменить в школах занятия.

«Занятия отменены во всех восьми школах нашего района. Такое решение из-за сильного снегопада и порывов ветра ранним утром принял глава района, есть соответствующий приказ по отделу образования. Снега намело немало, детям трудно добираться до школы. Дело в том, что в некоторые школы у нас осуществляется подвоз детей из соседних населённых пунктов, а дороги заметены, и автобусы не могу ехать», — рассказал первый замглавы района Андрей Мацкан информагентству «АмурИнфо».

В областном МЧС считают, что снегопад во многом поспособствует естественному тушению природных пожаров, бушующих в Приамурье.

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Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля расчёты пожарно-спасательных подразделений Приамурья 26 раз выезжали на тушение палов сухой растительности. Четыре пала было ликвидировано в Благовещенском районе, три пала — в Ивановском районе, по два — в Белогорском, Магдагачинском, Михайловском и Завитинском районах, а также в Благовещенске. По одному палу ликвидировали в Свободненском, Серышевском, Сковородинском, Зейском, Бурейском, Тамбовском и Ромненском районах, а также в Белогорске и Шимановске.