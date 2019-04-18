Биробиджан, , 08:22 — REGNUM

Природный пожар, охвативший площадь в 37 гектаров, бушует в федеральном заповеднике «Бастак» в Еврейской автономии, сотрудники заповедника предпринимают меры к его тушению, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Лесной пожар

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Всего, по информации, озвученной сотрудниками заповедника, с начала пожароопасного периода на территории особой природоохранной зоны было зафиксировано четыре крупных пожара, охвативших 4 тысячи гектаров.

«В основном горят низменные болотистые места. Пожары начинаются из-за перехода палов с сопредельных территорий. В настоящее время в заповеднике проживают четыре тигра — Бастак, Золушка и два котенка тигрицы из второго помета, один из которых самец, а второй — самка. Тигрятам уже больше полутора лет. Животные от огня не пострадали», — сообщил сотрудник заповедника.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Благовещенском районе Приамурья в связи с распространением лесного пожара проводится эвакуация жителей села Новинка. Пожар вплотную подступил к домам. В общей сложности эвакуации подлежат около 100 граждан, для них подготовлен пункт временного размещения в школе села Новопетровка и развернут СЭП на территории Новинки.