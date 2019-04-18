Энергетики: девять районов Алтайского края пострадали от штормового ветра

Барнаул, , 08:10 — REGNUM Прогноз о штормовом характере погоды, обнародованный несколько дней назад синоптиками Алтайского края, полностью оправдался. Сегодня, 18 апреля, регион накрыло сильным порывистым ветром со снегом. По данным сотрудников «Алтайэнерго», в девяти районах произошли ЧП, связанные с отключением электричества (районы относятся к зоне обслуживания Белокурихинских, Восточных и Северо-Восточных электрических сетей, прим. ИА REGNUM ), поэтому коллектив объявил о переходе на особый режим работы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Алтайские энергетики мобилизовали силы и средства для оперативного устранения последствий неблагоприятных погодных явлений. Еще днем 17 апреля на совместном заседании оперативного штаба МРСК Сибири после получения предупреждения о штормовом прогнозе в филиале был введен режим повышенной готовности», — отмечается в официальном сообщении «Алтайэнерго».

Известно, что «боевую» готовность обеспечивают сейчас 267 бригад, 1274 человека и 458 единиц техники.

«Для обеспечения резервного энергоснабжения социально значимых объектов к работе готовы 20 передвижных резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ) общей мощностью 1662 кВт», — отметили энергетики.

Напомним, на 18 апреля синоптики передали усиление ветра до 17−22 метров в секунду (местами порывы 25−27 метров в секунду), осадки в виде мокрого снега, (местами в предгорных районах сильные осадки, местами метель, гололедные явления, отложение мокрого снега). К тому же на дорогах наблюдается сильная гололедица.

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