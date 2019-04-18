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В Приамурье из-за приближения огня от палов травы эвакуируют село

Происшествия

В безопасное место вывозится сто человек

В Приамурье из-за приближения огня от палов травы эвакуируют село
Лесной пожар

Благовещенск, 18 апреля 2019, 07:12 — REGNUM  Эвакуация жителей села Новинка Благовещенского района Приамурья проводится в связи с распространением пожара от палов травы, который вплотную подступил к домам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации района.

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По данным региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, в данном районе вблизи населенного пункта Новинка огонь действует на землях сельхозназначения (на полях).

В общей сложности эвакуации подлежат около 100 граждан, для них подготовлен пункт временного размещения в школе села Новопетровка и развернут СЭП на территории Новинки.

«В настоящее время борьбу с огнём ведут представители лесного хозяйства, сотрудники противопожарной службы 1-го отряда ФПС, три отряда спасателей. В тушении пожара задействовано шесть единиц специализированной техники. Используются две цистерны с водой, ещё две на подходе», — сообщили в администрации.

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Как сообщало ИА REGNUM, с начала пожароопасного периода в Приамурье природные пожары полыхали на площади 18,8 тыс. гектаров, а всего их было зафиксировано 124. В аналогичном периоде 2018 года 161 пожар полыхал на площади 335,3 тыс. гектаров.

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Лесные пожары — 2019
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