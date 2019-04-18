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Ещё один погибший. Число жертв ДТП на Мадейре достигло 29

Происшествия

Неизвестно, гражданином какой страны является 29-й погибший

Санта-Круш, Португалия, 18 апреля 2019, 02:31 — REGNUM  Жертвами ДТП на острове Мадейра (Португалия) стали 29 человек, сообщает Agence France-Presse.

Неизвестно, гражданином какой страны является 29-й погибший.

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Напомним, авария с автобусом в районе города Санта-Круш (Португалия) произошла 17 апреля.

Из-за того, что водитель не справился с управлением автобуса, в котором находились более полсотни человек, транспортное средства сорвалось с дороги и обрушилось на дом.

Погибли 29 человек, 28 из которых — граждане Германии. Известно, что в больницу города Фуншал (Португалия) доставлены 28 пострадавших.

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