Ещё один погибший. Число жертв ДТП на Мадейре достигло 29

Санта-Круш, Португалия, , 02:31 — REGNUM Жертвами ДТП на острове Мадейра (Португалия) стали 29 человек, сообщает Agence France-Presse.

Неизвестно, гражданином какой страны является 29-й погибший.

Читайте также: Премьер-министр Португалии отреагировал на гибель 28 человек в ДТП

Напомним, авария с автобусом в районе города Санта-Круш (Португалия) произошла 17 апреля.

Из-за того, что водитель не справился с управлением автобуса, в котором находились более полсотни человек, транспортное средства сорвалось с дороги и обрушилось на дом.

Погибли 29 человек, 28 из которых — граждане Германии. Известно, что в больницу города Фуншал (Португалия) доставлены 28 пострадавших.

Читайте также: Появилось видео с места смертельного ДТП на Мадейре

Читайте ранее в этом сюжете: Названо число госпитализированных после аварии с автобусом в Португалии