Ещё один погибший. Число жертв ДТП на Мадейре достигло 29

Санта-Круш, Португалия, 18 апреля 2019, 02:31 — REGNUM Жертвами ДТП на острове Мадейра (Португалия) стали 29 человек, сообщает Agence France-Presse.
Неизвестно, гражданином какой страны является 29-й погибший.
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Напомним, авария с автобусом в районе города Санта-Круш (Португалия) произошла 17 апреля.
Из-за того, что водитель не справился с управлением автобуса, в котором находились более полсотни человек, транспортное средства сорвалось с дороги и обрушилось на дом.
Погибли 29 человек, 28 из которых — граждане Германии. Известно, что в больницу города Фуншал (Португалия) доставлены 28 пострадавших.
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