В Японии произошел взрыв на территории химического завода

Вакаяма , Япония, , 02:16 — REGNUM На западе Японии произошел взрыв на территории химического предприятия, сообщает агентство Kyodo.

Сообщается, что взрыв произошел на химическом заводе в городе Вакаяма. По предварительным данным, пострадал один человек. В настоящее время полиция выясняет причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля на химической фабрике Formosa Chemical and Fiber Corp. в Тайване произошел взрыв. Из-за мощного взрыва пострадали окна близлежащих домов в радиусе нескольких километров, были эвакуированы около десяти тысяч местных жителей. Информации о пострадавших не поступало.

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