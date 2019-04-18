Названо число госпитализированных после аварии с автобусом в Португалии

Санта-Круш, Португалия, , 01:35 — REGNUM Пострадавшими в ДТП с пассажирским автобусом на острове Мадейра (Португалия) числятся 28 человек, погибших также 28, сообщает Lusa.

Пострадавшие доставлены в больницу в городе Фуншал.

Напомним, дорожная авария с пассажирским автобусом на Мадейре произошла 17 апреля.

В районе города Санта-Круш автобус с туристами съехал во время движения с дороги и упал на крышу дома. В нём находились более 50 человек. Известно, что погибли туристы из Германии: 17 женщин и 11 мужчин.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, соболезнования семьям погибших выразил португальский премьер-министра Антониу Кошта.

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