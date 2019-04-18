Четверг, 18 Апреля 2019 года
01:36:12 МСК

Названо число госпитализированных после аварии с автобусом в Португалии

Происшествия

Пострадавшие доставлены в больницу

Санта-Круш, Португалия, 18 апреля 2019, 01:35 — REGNUM  Пострадавшими в ДТП с пассажирским автобусом на острове Мадейра (Португалия) числятся 28 человек, погибших также 28, сообщает Lusa.

Пострадавшие доставлены в больницу в городе Фуншал.

Напомним, дорожная авария с пассажирским автобусом на Мадейре произошла 17 апреля.

В районе города Санта-Круш автобус с туристами съехал во время движения с дороги и упал на крышу дома. В нём находились более 50 человек. Известно, что погибли туристы из Германии: 17 женщин и 11 мужчин.

Читайте также: Появилось видео с места смертельного ДТП на Мадейре

Как ранее сообщало ИА REGNUM, соболезнования семьям погибших выразил португальский премьер-министра Антониу Кошта.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Португалии отреагировал на гибель 28 человек в ДТП

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аварии пассажирского автотранспорта
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить