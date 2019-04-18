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Пять человек пострадали в Петербурге при столкновении трех автомобилей

Происшествия

ДТП произошло в поселке Песочный

Пять человек пострадали в Петербурге при столкновении трех автомобилей
ДТП

Санкт-Петербург, 18 апреля 2019, 01:19 — REGNUM  В Курортном районе Санкт-Петербурга столкнулись три легковых автомобиля, в результате чего пострадали пять человек, сообщает пресс-служба управления ГИБДД Северной столицы.

Сообщается, что ДТП произошло в районе 21:00 по московскому времени в поселке Песочный. На дороге столкнулся легковой автомобиль «Иж Ода» со стоявшими на светофоре автомобилями «ВАЗ 2105» и Skoda Yeti. В результате столкновения травмы получили водитель «Иж Ода», водитель и пассажир Skoda, а также два пассажира «ВАЗ 2105». В настоящее время ГИБДД выясняет причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля на Невском проспекте Санкт-Петербурга автомобиль Volkswagen Polo выехал на встречную полосу, где столкнулся с пятью автомобилями. В результате ДТП травмы получили две пассажирки Volkswagen.

Читайте ранее в этом сюжете: Массовое ДТП на Невском проспекте: водитель каршеринга выехал на «встречку»

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Дорожно-транспортные происшествия
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