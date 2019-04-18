Угрожавшая школам в США женщина была найдена мертвой

Денвер, США, , 00:51 — REGNUM Вооруженная жительница США, из-за угроз которой были закрыты более 20 школ в штате Колорадо, была обнаружена мертвой, сообщает пресс-служба ФБР американского Денвера на своей странице в Twitter.

«Мы подтверждаем, что Сол Паис скончалась. Мы благодарны всем, кто сообщал нам информацию, а также всем сотрудникам правоохранительных органов, которые помогают обеспечивать безопасность нашего общества», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля власти американского штата Колорадо распорядились закрыть 22 школы после получения угроз вооруженной женщины. Сообщалось, что гражданка США Сол Паис прибыла в штат 15 апреля вечером и угрожала школам в районе города Денвера.

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