Четверг, 18 Апреля 2019 года
02:57:47 МСК

Угрожавшая школам в США женщина была найдена мертвой

Происшествия

Школам больше никто не угрожает

Угрожавшая школам в США женщина была найдена мертвой
Иллюстрация: U.S. Army
Агенты ФБР

Денвер, США, 18 апреля 2019, 00:51 — REGNUM  Вооруженная жительница США, из-за угроз которой были закрыты более 20 школ в штате Колорадо, была обнаружена мертвой, сообщает пресс-служба ФБР американского Денвера на своей странице в Twitter.

«Мы подтверждаем, что Сол Паис скончалась. Мы благодарны всем, кто сообщал нам информацию, а также всем сотрудникам правоохранительных органов, которые помогают обеспечивать безопасность нашего общества», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля власти американского штата Колорадо распорядились закрыть 22 школы после получения угроз вооруженной женщины. Сообщалось, что гражданка США Сол Паис прибыла в штат 15 апреля вечером и угрожала школам в районе города Денвера.

Читайте ранее в этом сюжете: В США закрыли 22 школы из-за угроз вооруженной женщины

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Антитеррор
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить