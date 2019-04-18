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Пожар в Нотр-Дам-де-Пари засняли из космоса

Происшествия

Опубликована фотография

Пожар в Нотр-Дам-де-Пари засняли из космоса
Елена Черенкова © ИА REGNUM
Нотр-Дам-де-Пари

Брюссель, 18 апреля 2019, 00:42 — REGNUM  Первый снимок из космоса с пожаром в соборе Парижской Богоматери опубликовала космическая программа Европейского союза по мониторингу Земли «Коперник» в Twitter.

https://twitter.com/CopernicusEU/status/1118585808972328960

Напомним, 15 апреля в соборе Парижской Богоматери произошёл пожар, в результате которого один из величайших памятников мировой архитектуры практически остался без крыши: она разрушена на две трети.

Обрушился шпиль собора, пострадало и его внутреннее убранство. Сохранились две башни собора, водой при тушении повреждён орган.

Здание XII века горело несколько часов. Известно, что в соборе на момент инцидента велись реставрационные работы. Причины пожара расследуются.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, папа Римский Франциск выразил пожарным благодарность за работу по спасению собора. По его словам, они рисковали жизнью и сделали всё, что могли.

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Пожар в соборе Парижской Богоматери
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