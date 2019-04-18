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После инцидента в самолёте против Панкратова-Чёрного возбудили дело

Происшествия

Завели административное дело о мелком хулиганстве

После инцидента в самолёте против Панкратова-Чёрного возбудили дело
Цитата из к/ф «Перед рассветом». Реж. Ярополк Лапшин. 1989. СССР
Александр Панкратов-Чёрный

Барнаул, 18 апреля 2019, 00:24 — REGNUM  Административное дело о мелком хулиганстве возбуждено после снятия российского актёра Панкратова-Чёрного с авиарейса, передает радиостанция «Говорит Москва».

Максимальный штраф, который грозит актёру, равен тысяче рублей. Другим вариантом является административный арест на 15 суток.

Напомним, Панкратов-Чёрный оказался в центре скандала после того, как попросил сто грамм водки в самолёте компании «Аэрофлот». Судя по заявлению стюарда, он вёл себя неадекватно.

Самолёт, следовавший из Барнаула в Москву, задержали, актёра сняли с рейса. Панкратов-Чёрный принёс свои извинения перед попутчиками за задержку, отметив при этом, что состояние его адекватно.

Читайте ранее в этом сюжете: Панкратов-Черный прокомментировал инцидент на борту самолёта «Аэрофлота»

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