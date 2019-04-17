Премьер-министр Португалии отреагировал на гибель 28 человек в ДТП

Лиссабон, , 23:59 — REGNUM Премьер-министр Португалии Антониу Кошта выразил свои соболезнования семьям 28 погибших в катастрофе с туристическим автобусом на острове Мадейра.

Об этом он написал 17 апреля на своей странице в Twitter.

«От имени португальского правительства хочу передать самые искренние соболезнования семьям, которых коснулась эта авария», — написал Кошта, добавив, что он уже выразил сочувствие канцлеру ФРГ Ангеле Меркель.

Напомним, в катастрофе туристического автобуса в Португалии погибли 28 туристов из Германии. Их автобус съехал с дороги и рухнул на крышу дома.

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