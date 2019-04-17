Появилось видео с места смертельного ДТП на Мадейре

Санта-Круш, Португалия, , 23:45 — REGNUM В социальных сетях появились видеозаписи с места дорожно-транспортного происшествия с участием туристического автобуса на португальском острове Мадейра в Атлантическом океане.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, автобус с туристами сорвался с автодороги в районе города Санта-Круш на Мадейре. Всего в автобусе находились около 50 человек.

В результате ДТП погибли как минимум 28 человек — 11 мужчин и 17 женщин. Все они были туристами из Германии.

https://twitter.com/jmsardo/status/1118598257951768576

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