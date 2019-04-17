Раскрыты детали гибели пассажиров автобуса в Португалии

Лиссабон, , 23:43 — REGNUM Одной из причин массовой гибели пассажиров туристического автобуса на португальском острове Мадейра является то, что он рухнул на крышу дома, сообщает 17 апреля местная газета Diário de Notícias.

По данным издания, трагедия случилась в районе Канису в юго-восточном муниципалитете Санта-Круш. Водитель автобуса не справился с управлением, и транспорт, перевозивший от 51 до 55 человек, съехав с дороги, упал на крышу дома.

На данный момент известно о гибели 28 человек, из них 11 мужчин и 17 женщин. По информации СМИ, все они являются туристами из Германии.

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